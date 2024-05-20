طريقة واحدة تقضي على الذباب تماما.. «السر في السكر»

مع بداية فصل الصيف ينتشر الذباب في المنازل، ما يثير المخاوف لدى ربات البيوت من انتشار الأمراض والفيروسات المعدية، مما يشكل خطرا كبيرا على أفراد الأسرة، لكن الحل يكمن في خليط من مواد طبيعية للتخلص من تلك المشكلة نهائيًا.

طريقة للتخلص من الذباب

يمكن التخلص من الذباب عن طريق استخدام مقادير متساوية من صابون المواعين وخل التفاح ورشة من السكر، لجذب الذباب والتخلص منه، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء:

وإليك مكونات تحضيره:

علبة فارغة.

خل التفاح.

صابون الأطباق.

ربع كوب سكر.

مقص.

طريقة تحضيره:

ضعي كمية صغيرة من الخل بمقدار معلقتين في العلبة الفارغة.

ضيفي السكر والصابون بمقدار متساوي.

اغلقي العلبة باللصق واصنعي ثقبًا بها صغيرًا حتى يستطيع الذباب الدخول إليه.

ستنجذب الذبابة إلى رائحة الخل وستدخل العلبة.

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طريقة أخرى بالمكونات للتخلص من الذباب بسهولة:

المقادير:

الماء.

بيكربونات الصوديوم.

ليمون.

خل تفاح.

طريقة التخلص:

ضيفي الخل إلى الماء.

ضعي الحلة على النار حتى يغلى الماء.

ارفعي الإناء من على النار.

ضيفي ملعقة بكربونات الصوديوم والليمون.

ضعيهم في بخاخة زجاجية.

رشي على الأماكن المتواجد بها الذباب.

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المكونات:

كوب خل تفاح.

كوب ماء.

أوراق النعناع.

رشة سكر.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات.

اتركي المكونات لمدة 5 دقائق حتى يتفاعلوا.

ضعيهم في جميع أركان المنزل حتى تتخلصين نهائيًا منه بأسهل الطرق، نتيجة احتوائها على المادة السكرية التي تجذب الذباب إليها.

قدّم موقع «windowworld» العالمي، مجموعة من النصائح للتخلص من الذباب نهائيًا، تتمثل في التالي: