قصواء الخلالي: الله يعين أي شخص يقود وزارة التموين في مصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الحكومة الجديدة تضم الاحتياجات العامة التي طالب بها المواطنين قبل ذلك، مشيرة إلى أنّ وزارة التموين من الوزارات التي تحتوي على ثقل وأعباء كثيرة ومتشابكة: «الله يعين أي شخص يقود وزارة التموين في مصر».

أول قرارات وزير التموين

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الدخلية، أصدر اليوم أول قراراته بعد توليه المنصب، هو عدم التجديد للمستشارين ممن تخطوا سن السن القانونية واستبعادهم.

وأوضحت أنه من المستشارين مَن تخطى السن لأكثر من 5 و7 سنوات، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لبرنامج «في المساء مع قصواء».

تقليص عدد المستشارين والاعتماد على الكفاءات

ولفتت إلى أنها طالبت بإعادة النظر إلى مستشاري الوزراء بالحكومة الجديدة وتنقية الوزارات من الأدوار غير الفعالة بها، مؤكدة أن قرارات وزير التموين الجديد بتقليص عدد المستشارين والاعتماد على الكفاءات مُبشرة وقد نرى ثمارها قريبا.

واختتمت بالإشارة إلى أن «فلترة» الوزارة والاستعانة بمستشارين ومقدمي خدمة حقيقيين أمر جيد، وله رسالة إيجابية.