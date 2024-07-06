محافظ بورسعيد يبدأ عمله بحضور احتفال العام الهجري الجديد: «فال خير»

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد الجديد، احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد والذي أقيم عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي بحي العرب ببورسعيد.

المحافظ: حضور مناسبة دينية فال خير

وأكد محافظ بورسعيد الجديد سعادته أن أول يوم له في بورسعيد ولقاءه بالجمهور يبدأ من مكان للعبادة والاحتفال بذكرى دينية هي فال خير له ولأهل المحافظة.

من جانب آخر، صافح محافظ بورسعيد الجديد الأهالي الذين قدموا له التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ بورسعيد وبالعام الهجري الجديد.

الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

واستعرض الدكتور ياسر علام، مدير عام المنطقة بورسعيد الأزهرية، الدروس المستفادة من الهجرة النبوية أنها ليست الهجرة بالجسد فحسب بل التماس المعاني منها وهي الإيمان بالله والطمأنينة بأن الله لا يترك العبد والإيثار على تقديم مصلحة الغير على النفس وأن يحاسب الإنسان نفسه على ما مضى وهو يحاول أن يدرك أخطاءه في المستقبل.

حضر الاحتفال الدكتور عمرو عثمان الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان محافظ بورسعيد الجديد قد وصل اليوم إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، والتقى العاملين، وذلك بعد يومين من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.