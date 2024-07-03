السيرة الذاتية لـ محافظ بورسعيد الجديد في حركة المحافظين الجدد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حركة المحافظين الجدد، منهم تعيين اللواء محب حبشي خليل، محافظ لبورسعيد، خلفا للواء عادل الغضبان الذي استمر في منصبه لما يقرب من 8 سنوات.

من هو اللواء محب حبشي؟

وكان اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد الجديد، تمت ترقيته في ديسمبر الماضي من قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى منصب مساعد لوزير الدفاع والإنتاج الحربي.

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

والمعروف عن اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد أنه قدم نموذجاً للأمانة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب خلال فترة عمله قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، إضافة إلى حرصه الدائم على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط في مختلف المستويات، بالإضافة إلى التعاون المخلص، مع عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المواطنين.

كان أهالي بورسعيد قد ترقبوا إعلان محافظ بورسعيد الجديد ضمن حركة المحافظين مطالبين الرئيس السيسي بتغيير الدماء وعدم إنكارهم لما بذله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ابن المحافظة من انجازات عديدة خلال تواجده في بورسعيد