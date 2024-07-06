محافظ بورسعيد الجديد يصل مكتبه ويلتقي عددا من القيادات التنفيذية (صور)

وصل اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد ، اليوم صباحا، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث كان في استقباله الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ بورسعيد الجديد يشكر الرئيس السيسي

وقدم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته الغالية وتعيينه محافظاً لبورسعيد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

وأدى اللواء محب حبشي خليل، اليمين الدستورية، محافظا لبورسعيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ملفات أمام محافظ بورسعيد الجديد

وينتظر أهالي بورسعيد من محافظ بورسعيد الجديد أن يتولى ملفات وقضايا هامة تهم المواطنين، سواء في ملفات الإسكان وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق الجديدة في شرق وغرب بورسعيد، وكذلك مطالب خاصة بالتأمين الصحي الشامل وإعادة تشغيل البطاقات الاستيرادية الموقوفة لكثير من التجار ببورسعيد، وتنشيط حركة التجارة في الأسواق القديمة في بورسعيد منها الحميدي والتجاري.