آخر تحديث لأسعار الذهب بختام التعاملات.. بكم الجرام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب بمحال الصاغة اليوم السبت استقرارًا نسبيًا، في نهاية التعاملات اليوم، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3230 جنيهًا للشراء، ونحو 3210 جنيهات للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار عبر الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3230 جنيهًا للشراء، ونحو 3210 جنيهات للبيع، دون احتساب ضريبة المصنعية والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 3691 جنيهًا للشراء، ونحو 3668 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2769 جنيهًا للشراء، ونحو 2752 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2153 جنيهًا للشراء، ونحو 2139 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و840 جنيهًا للشراء.