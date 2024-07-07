أسعار البيض اليوم الأحد 7-7-2024 في المزارع والمحلات

شهدت أسعار البيض اليوم الأحد 7-7-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في المحال والمزارع، مع وجود حالة من توافر الإنتاج والاستقرار في الطلب والمعروض.

وأوضحت بورصة الدواجن، أنّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم، تراوح بين 135 و137 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الأحد 7-7-2024 في مصر، بمختلف أنواعه، في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحال، وفق آخر تحديثات الأسعار لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن بين 137 و140 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 145 و150 جنيهًا، بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، من 140 إلى 145 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 155 و160 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

سعر طبق البيض الأبيض

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 135 و137 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة، بحسب المنطقة المباع فيها.