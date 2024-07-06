عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أنّ ما يجري في الضفة الغربية، يتوازى مع الخطورة التي تتعرض لها غزة اليوم، لأنّ هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية، التي لا تزال محتلة حتى الآن، حتى تتوسع إسرائيل وتحكم هذه الأراضي من النهر إلى البحر.

خطة تمكين إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

أوضح «موسى» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي وسوء إدارته وتجاهله للقانون الدولي في حرب غزة، ينبثق من خطة تمكين إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

احتلال الضفة الغربية

أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أنّ هناك دولًا قادرة وفاهمة تركت إسرائيل تعمق احتلالها للضفة الغربية باختراق وإهمال اتفاقية «أوسلو»، وهي اتفاقية وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية تضفي بأنه لا يحقل لإسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.

واختتم «موسى» بالإشارة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي اخترق الاتفاقية ببناء الاستيطان، ونسف القرى الفلسطينية وطرد مواطنيها وإبادة الحياة بأكملها.