مصدر رفيع المستوى: لقاءات مصرية مع جميع الأطراف لإنجاز اتفاق تهدئة في غزة

أكد مصدر رفيع المستوى، إجراء لقاءات مصرية مكثفة مع كل الأطراف خلال الأسبوع الجاري؛ لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المصدر أنّ مصر تستضيف وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة، مضيفًا: «إجراء مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس، في إطار الجهود المصرية المبذولة، لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى».