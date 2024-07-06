الهلال الأحمر المصري بالمنوفية ينظم فعالية للتوعية بأهمية العمل الإنساني ودعم غزة

نظم الهلال الأحمر المصري بالمنوفية؛ فعالية تحت عنوان «العمل الإنساني ودعم غزة»، في نادي سيتي كلوب بشبين الكوم، على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين.

شرح برنامج الصحة والسلامة

وشملت الفعالية التعريف بأنشطة الهلال الأحمر المصري، ودوره في دعم أهلنا بغزة، بالإضافة إلى تقديم فقرات ترفيهية، وتوزيع بعض الهدايا للأطفال، وشرح برنامج الصحة والسلامة، بهدف رفع الوعي الصحي للأطفال، وحثهم على المشاركة في الأعمال الإنسانية.

كما ضمت الفعالية جزءا خاصا لتعبئة وتجهيز المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة، تحت عنوان «ساعة لغزة».

وقال محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، إن الفعالية جاءت رغبة من الهلال في المداومة على إسعاد الآخرين، والتوعية بأهمية العمل الإنساني، ودعم أشقائنا في غزة، ولتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ودعمهم المستمر، في ظل التحديات الإنسانية الراهنة، سواء بإرسال مساعدات للقطاع أو دعم أولئك المتواجدين بمستشفيات المحافظة.

دعم الدولة المصرية

وأثنى «موسى» على دعم الدولة المصرية، بمؤسساتها وشعبها، في تقديم التسهيلات المطلوبة، والتنسيق اللازم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة ومستشفيات المنوفية.