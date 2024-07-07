عمرو موسى: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة

قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أو في القدس.

وأوضح «موسى»، في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي خلال لقائها ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع المنقسم في ليبيا ثم في الساحل الإفريقي التي تلامس العالم العربي، إلى الوضع في القرن الإفريقي امتدادا للسودان وتشاد يطرح مشكلة كبيرة حول الاستقرار في كل جنوب مصر وجنوب الشمال الإفريقي قائلا: «كل دا استحالة كان يحصل لو كانت الإدارة في المنطقة سليمة ولو كانت سياسات الدول الكبرى في هذه المنطقة سياسات ممكن الاطمئنان إليها، بل هناك فوضى عارمة ومن الممكن تتسع في أي لحظة».

وتابع: «إذا استمر الحال في هذه المنطقة باستمرار الحرب بهذا الشكل سوف يؤدي إلى فوضى، والمساس باستقرار المنطقة أوسع في البحر المتوسط وليس البحر الأحمر تحديدا وتمتد إلى آسيا وأفريقيا من الساحل إلى القرن الإفريقي».