الحوار الوطني يجتمع السبت المقبل لاستكمال مناقشاته.. تحويل الدعم العيني للنقدي على رأسها

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيجتمع السبت المقبل، لوضع تصور لشكل الجلسات النقاشية المقبلة، والتي ستتناول تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب، والمجالس المحلية.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الاجتماع المقبل سيناقش أيضا قضية تحويل الدعم العيني للنقدي، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم بدأ بتهنئة الحكومة الجديدة، ومطالبتها بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

وأضاف «الكشكي» أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد خلال الاجتماع أن الحوار الوطني جزء من التواصل السياسي واختصاصات ومهام الوزارة، وهو ما يدعم التواصل بين الحكومة والحوار ويسرع من وتيرة تنفيذ التوصيات والمخرجات.