«المستقلين الجدد»: مهمة الحوار الوطني في المرحلة المقبلة لا تقل عن دور الحكومة

أكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني فور تولي الحكومة أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان أن الحوار الوطني له دور في المرحلة المقبلة لا يقل عن دور الحكومة في ضوء تأكيد الرئيس على استمرار الحوار الوطني بصورة أعمق وأشمل.

وثمن الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، تأكيد الحوار على تمسكه بضرورة وجود قانون لمد الإشراف القضائي لكل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأكد الحزب أن الحكومة يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطني من حالة اصطفاف وطني لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسي وهو الأمر الذي يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ وشعور المواطن بمردود إيجابي نتيجة تنفيذ تللك التوصيات.