وزير المجالس النيابية: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة

قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة.

الحوار الوطني

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنّ الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة.

توصيات الحوار الوطني

وأكد «فوزي» إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني، و97 توصية من النسخة الاقتصادية، وجميعها تحتاج إلى تنفيذ عاجل، مشيرًا إلى أنه لديه توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.

واختتم: «اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات في المرحلة القادمة، وسنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات».