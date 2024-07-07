أول فيديو يكشف غرق 5 من لاعبي فريق اتحاد طنجة المغربي.. لحظات مروعة

تحولت نزهة للاعبي اتحاد طنجة المغربي، إلى كابوس ليس بالحسبان، بعد تعرض القارب الذي كانوا على متنه قبل ساعات، إلى الغرق في أحد شواطئ مدينة تطوان، أثناء الاستمتاع برحلة سياحية قبل بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.. فما تفاصيل الحادث وحقيقة وفاتهم؟

التفاصيل الكاملة لغرق لاعبي اتحاد طنجة المغربي

حادث صادم لعدد من لاعبي فريق اتحاد طنجة المغربي، تعرضوا له أثناء وجودهم في رحلة سياحية، بعد غرق القارب الذي كان على متنه 5 من لاعبي الفريق المغربي، إذ جرى إنقاذ لاعبين وجاري البحث عن اثنين من اللاعبين كانا بصحبتهم، بحسب صحيفة المنتخب المغربية.

ونشر عدا من وسائل الإعلام والصفحات الداعمة لفريق اتحاد طنجة فيديو يرصد لحظة غرق اللاعبين ومحاولات إنقاذهم في مشاهد مروعة، وبالفعل جرى إنقاذ 3 لاعبين وجاري البحث عن الاثنين المفقودين.

حقيقة وفاة لاعبين من اتحاد طنجة بعد حادث الغرق

بينما تضاربت التصريحات الصحفية حول مصيرهم، إذ أكد رئيس نادي اتحاد طنجة أنه لا يوجد وفيات مؤكدة حتى اللحظة، لكن لايزال البحث جاريًَا عن الثنائي عبد اللطيف أخريف وسلمان الحراق، بعد العثور على عبدالحميد المعالي، وفقًا لما نقله موقع البطولة المغربي.

ونفى رئيس النادي ما تردد بشأن العثور على جثث اللاعبين المفقودين كما يتردد على لسان الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن أهالي المفقودين تواجدوا بالقرب من الشاطئ في انتظار ظهورهم والعثور عليهم.

وقال مدرب اتحاد طنجة: نرجو مراعاة الحالة الصعبة التي تمر بها عائلة اللاعبين المفقودين في الوقت الحالي، وعدم ترويج أي شائعات حتى يتم العثور عليهم على أن يتم الإعلن عن التفاصيل في بيان رسمي.