ظاهرة خطيرة تهدد مدينة أمريكية.. غرق الشوارع بمياه البحر

شهدت شواطئ كارولينا بيتش، بولاية كارولاينا الشمالية، ظاهرة مزعجة للمجتمعات الساحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث ارتفع منسوب البحر إلى مستوى غير مسبوق، وغمرت مياه البحر الشوارع والطرقات.

المد يغرق شوارع المدينة الأمريكية

ووصل المد العالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة إلى الشوارع، وغمرت المياه مناطق مُتعددة، وفشلت الجهود المحلية للتعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة في كثير من الأحيان في المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات البحار.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر، حتى في الأيام التي لا تشهد عواصف كبيرة، يضر بالبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يجعل الفيضانات أكثر استمرارًا وخطورة مع مرور الوقت.

أبحاث نشيطة لرصد الظواهر

وشهدت العديد من المجتمعات الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية أبحاث نشيطة لرصد هذه الظواهر عن طريق تركيب أجهزة استشعار داخل مصارف مياه الأمطار، وكاميرات على طول الشوارع لتسجيل مشاهد الفيضانات، وعددها لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة.