الحوار الوطني: ناقشنا تفعيل اللجنة التنسيقية بين مجلس الأمناء والحكومة

صرح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعا السبت المقبل لاستكمال مناقشاته، لافتا إلى أن تحويل الدعم العيني للنقدي، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، على جدول أعمال جلسات الحوار.

وقال عضو مجلس الأمناء في تصريح لـ«الوطن» إن اجتماع أمس السبت، ناقش تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني ومجلس الوزراء التي شكلها مجلس أمناء الحوار لتنفيذ التوصيات التي صدرت عن الحوار بالمرحلة الأولى وتضمنت 125 توصية.

وأضاف عضو مجلس الأمناء، أن الاجتماع المقبل، سيتضمن عرض خارطة طريق للموضوعات التي لم يتم مناقشتها بالجولة الأولى، بالإضافة إلى الموضوعات التي طرحتها الحكومة وعرضتها على مجلس الأمناء لإجراء حوار حولها، من بينها تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، مؤكدا أن هذه القضايا ستكون على رأس جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.