عمرو الفقي يشيد بتصريحات تركي آل الشيخ عن الفن المصري

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متابعته لتصريحات المستشار تركي آل الشيخ بشأن الفن المصري، قائلا: «بكل تقدير تابعت ما قاله العزيز المستشار تركي الشيخ عن ما قدمته وتقدّمه مصر لأكثر من 100 عام من أعمال سينمائية ومسرحية للعالم من خلال مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب آثروا في عقول وقلوب مئات الملايين في مصر والعالم العربي».

وأضاف: «ومن هنا أوكد أن عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي الشيخ من خلال صندوق بج تايم.. فهذا تعاون من شأنه التكامل من أجل تطوير وإنتاج مشترك لمحتوى يغذي خريطة السينما والمسرح والداما العربية ويتجاوز حدود المنطقة ليصل للعالم بالمحتوى العربي من خلال منصات الترفيه المختلفة».

وتابع: «ونحن في مصر سعداء بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وخاصة مجال الترفيه والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي ما سينعكس إيجابيا في المستقبل على انتعاش صناعة الترفيه التي تعتبر مغذي أساسي للعديد من الصناعات ومصدر عمل لملايين العمال والفنيين والمبدعين».