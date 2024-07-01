عمرو الفقي: موسم الرياض يرعى 7 أعمال فنية في الدورة الثانية لمهرجان العلمين

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي، أن مهرجان العلمين خطوة لإطلاق مشروعات ترفيه دولية، بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى.

وقال «الفقي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام الآن في مدينة العلمين الجديدة، إنه جرى توقيع برتوكول تعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفية بالسعودية، لرعاية عدة أعمال فنية، مضيفا: «السنادي هيرعوا 4 مسرحيات و3 حفلات، وإحنا هنرعى مسرحيتين في موسم الرياض».

وأضاف أن هذه الدورة لمهرجان العلمين مختلفة عن العام الماضي، وهناك 24 من مقدمي الحفلات والشركاء في تقديم هذه الدورة، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص 60% من إيرادات المهرجان لأهالي غزة، وتخصيص جزء كبير من التذاكر لأبناء الشهداء وذوي الهمم.