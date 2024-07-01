عمرو الفقي: نستهدف مضاعفة عدد الزائرين بالنسخة الثانية من مهرجان العلمين

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أن مهرجان العلمين 2024 أحد المهرجانات التي تهتم بها الشركة، وهناك مهرجان ليالي مصر الذي يتم تقديمه في 12 محافظة.

وأضاف: في مهرجان العلمين النسخة الثانية، تستهدف الشركة المتحدة مضاعفة أعداد الزائرين عن النسخة الماضية.

وشدد «الفقي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام الآن في مدينة العلمين الجديدة، على أن هناك استحداث لأنشطة جديدة ومنها مسرحيات لأبرز نجوم الوطن العربي ومصر و10 حفلات غنائية أيضًا، متابعًا: «الاهتمام بالطفل السنة دي في مهرجان نبته علشان تكون كل الأسرة موجودة في مهرجان العلمين».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أن المهرجان هذا العام يشهد عدد من الأنشطة الترفيهية المستحدثة، وهناك نحو 12 حدثا رياضيا تغطي عدد كبير من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.