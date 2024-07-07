أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، خاصة مع وجود وفرة في المنتجات بكل الأسواق المصرية من مختلف الأنواع من الفواكهة والخضراوات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق بمختلف أنواعها، وفق آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 10 جنيهات.

- جاء متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 17 جنيها.

- بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 25 جنيها.

- وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 20 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو الملوخية حوالي 6 جنيهات.

- جاء متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 12 جنيها.

- بلغ متوسط سعر كيلو البصل حوالي 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 19.82 جنيه.

- جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 29 جنيها.

- بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 20 جنيها.

- وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى حوالي 45 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي حوالي 18 جنيها.

- جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 46.57 جنيه.

- بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 38.96 جنيه.

- وصل متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بحوالي 30 جنيها.