لقاء سويدان تطمئن جمهورها بعد إجراء جراحة في الأمعاء: شكرا لكل حبايبي

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لمدة أربعة ساعات متواصلة وذلك من خلال فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

لقاء سويدان تكشف تفاصيل خضوعها لعملية جراحية

وقالت الفنانة لقاء سويدان «أنا بشكر جدا كل الناس اللي سألت عليا، أنا عملت عملية دقيقة من يومين، وبشكر أوي الفريق الطبي اللي عملها في مستشفي الناس، قدروا يشخصوا تعبي اللى بقاله سبع شهور وريحونى منه».

وتابعت لقاء سويدان قائلة «عملية دقيقة شوية في الأمعاء، استمرت حوالى أربع ساعات، ونص شكرا لكل حبايبي اللي سألوا عليا وكل أهلي وصحابي اللي كانوا معايا طول الوقت».

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان كانت أعلنت عبر صفحتها الخاصة عن خضوعها لعملية جراحية وكتبت قائلة « توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوى للعملية ».