«البيطريين» تستعد لعقد أول اجتماع مع الخريجين الجدد لشرح آليات اختبار مزاولة المهنة

اتفق الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، مع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، على اختيار ممثل من المجلس لعقد لقاءات مع الخريجين وممثلي النقابات الفرعية ومجلس النقابة، لشرح اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري وآلياتها.

وقال الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، إنّه سيتم عقد أول لقاء يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري، بحضور الدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الطب البيطري في المجلس الأعلى للجامعات، لشرح آليات اختبار مزاولة مهنة الطب البيطري والرد على أسئلة الأطباء البيطريين، وذلك في قاعة المجلس الصحي المصري بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر الساعة 2 ظهرا.

اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة العامة للأطباء البيطريين، على التواصل الدائم مع أعضائها وتوفير المعلومات اللازمة بشأن اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري التي يعدها المجلس الصحي المصري، تنفيذا لنص القانون رقم 12 لسنة 2022، والذي يسري أحكامه على خريجي كليات الطب البيطري.

المجلس الصحى المصرى

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنّ النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، يعد شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بأنّه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد الترخيص.