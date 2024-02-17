القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات البيطريين «التجديد النصفي للأطباء البيطريين»، برئاسة الدكتور ناجي سلام، القوائم النهائية وأسماء المرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية، والمقرر لها أن تنطلق يوم 6 مارس 2024 في النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.

أسماء المرشحين بالتجديد النصفي 2024 في انتخابات البيطريين

ويتنافس في انتخابات البيطريين «التجديد النصفي للأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية»، بحسب بيان اللجنة العامة، مرشحان فقط على مقعد النقيب، وانتهت بالتزكية على مقعدي فوق سن 15 سنة، فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي تحت السن.

ويتنافس علي رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية «النقيب»:

1- الدكتور محمد جبر السيد جبر وشهرته محمد جبر

2- الدكتور وليد السعيد السيد محمد أبو العمايم

أسماء المرشحين أكثر من 15 سنة

فاز بالتزكية بمقعدي عضوية نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية أكثر من 15 سنة كلا من:

1- الدكتور إسماعيل شعبان إسماعيل رضوان، وشهرته الشربيني «فائز بالتزكية»

2- الدكتور محمد مصباح السيد الديسطي وشهرته محمد مصباح «فائز تزكية»

أسماء المرشحين أقل من 15 سنة

وعلى مقعدي عضوية نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين لانتخاب اثنين وهم:

1- الدكتور أحمد الشربيني عبد الرحيم حسن وشهرته أحمد الشربيني

2- الدكتور أحمد فتحي محمد شوفي عبد اللطيف وشهرته أحمد شوقي

3- حسين حسين أبو السعود يوسف وشهرته حسين أبو السعود.