عاجل.. رسالة مفاجئة من سيدة لوالدة أحمد رفعت بعد رحيله بساعات.. ماذا قالت؟

تعاطف كبير بات يبديه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لرحيل اللاعب المصري أحمد رفعت، الذي توفى إثر تدهور حالته الصحية على خلفية أزمته التي أصابته في مارس الماضي، حتى خرجت مؤخرًا، سيدة خليجية في مقطع فيديو ووجهت خلاله رسالة خاصة لوالدة اللاعب الراحل.

عمرة لأحمد رفعت ورسالة لوالدته

كلمات مؤثرة ورسالة خاصة وجهتها سيدة خليجية تدعى «كاريمان» لوالدة اللاعب الراحل أحمد رفعت، خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات «تيك توك» قالت خلالها: «أبغي أقولك شيء يا أم أحمد رفعت، عرفت إن هو لاعب مصري لاعب كرة قدم واتوفى، الله يرحمه ويغفرله وينجيه، الولد ده بينه وبين الله حاجة ما حد يعملها».

وخلال الفيديو كشفت السيدة الخليجية عن حزنها الشديد لرحيل أحمد رفعت، وعزمها لتأدية رحلة عُمرة على روح اللاعب الراحل، «أنا ما أعرفه بس أنا حزينة عليه مرة، وربي يقدرني وأسويله عمرة لوجه الله تعالى، هسوي عمرة لأحمد رفعت إن شاء الله ربي يتقبلها قبولًا حسن وتروحله نور على قبره هو وجميع الأموات».

وفاة اللاعب أحمد رفعت

صدمة كبيرة انتابت جمهور الكرة المصرية بعد نبأ وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل عن عُمر ناهز 31 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية التي بدأت بأزمته المفاجئة في مارس الماضي، بعد أن سقط بشكل مفاجئ أمام الجماهير خلال مشاركته إحدى المباريات في الدوري المصري، نتيجة توقف قلبه بشكل مفاجئ لحوالي ساعة ونصف، قبل أن يتم إنقاذه وعودته للحياة مرة أخرى.