عاجل.. تحذير من كارثة جديدة في الملاعب المصرية.. وطلب مفاجئ من نادي مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت

ناشد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، وزير الرياضة بإعادة النظر في قرار لعب مباريات الدوري الممتاز عصرا، لافتا إلى أنه يثق أن الدكتور أشرف صبحي سيتحرك سريعا في هذا الشأن.

وأضاف دعبس في تصريحات تليفزيونية: «وزير الرياضة حاليا يلعب دور الاتحادات في حل الأزمات».

وليد دعبس: بحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية

وتابع: «بحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية من اللعب نهارا، وما حدث لأحمد رفعت جرس إنذار للمسؤولين».

وواصل: «هدفنا الحفاظ على جميع الأرواح في الكرة المصرية، ولدينا شباب صغار نسعى لتجنب أي كوارث جديدة قد تحدث لهم».

وجاء طلب مسؤولي نادي مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت صباح أمس السبت.

وكان وليد دعبس قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر قناة سي بي سي: «كنا نعتبر أحمد رفعت ابنا لنا، والنادي بلاعبيه بإدارته وقفوا معه خلال أزمته الصحية الأخيرة، ومع أسرته بعد وفاته، وسيظل التواصل مستمرا معهم».

وأضاف أن المتبقي في العقد مع النادي عام واحد، وليس أربع سنوات وسيتم تسليم راتب أحمد رفعت السنوي كاملا لأسرته وهذا أمر طبيعي وحقه.

وواصل رئيس نادي مودرن سبورت أن هذا اللاعب هو من «بنى نفسه بنفسه وأسهم مع أسرته، وتكفل بإخوته»، وعن حالته الاجتماعية قال: «لم يتزوج وخطب فقط».