وعد لم يمنحه القدر الفرصة لتنفيذه.. ماذا قال أحمد رفعت لأقاربه قبل وفاته؟

حالة من الحُزن الشديد تُخيم على قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ عقب رحيل اللاعب أحمد رفعت، عن عالمنا اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عاماً، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

حالة من الصدمة بين أسرة اللاعب أحمد رفعت

وتعيش أسرة وأقارب اللاعب أحمد رفعت حالة من الصدمة عقب وفاته، فبعدما تعافى من الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به في شهر مارس الماضي، وبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي، إلا أنه في الساعات الأخيرة تدهورت حالته الصحية، ودخل على إثر ذلك المستشفى ووافته المنية.

«أحمد له شقيقين غيره، ووالده متوفي من 27 سنة وكان هو عنده 4 سنين، وكان شايل هم إخواته، وكان رافض إنّه يتجوز غير لما إخواته يتجوزوا ويطمن عليهم»، كلمات قالها محمود أحمد العسكري، خال أحمد رفعت، لـ«الوطن».

خال أحمد رفعت: «وعدني يزورنا في البلد بس ملحقش»

منذ فترة وعد اللاعب أحمد رفعت أخواله بعزبة فودة سلطان بقرية إبشان بمركز بيلا أنّ يزورهم بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا نظراً لإقامته في القاهرة، ولكن لم يمهله القدر ذلك، وفقاً لـ«العسكري»: «من أسبوع كنت بزورهم في القاهرة، واتغديت معاه وكان في حالة جيدة، ووعدني إنّه هينزل البلد يغير جو، بس للأسف لاقيت والدته بتكلمني وش الفجر كده وهي منهارة وبتبلغني إنّ أحمد راح».

كان اللاعب أحمد رفعت يحرص على صلة رحمه، وكان يتواصل بشكل دائم مع أقاربه بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحسب «العسكري»: «كان محبوب بين أهالي القرية، وكان دايماً متواجد بينا، ولما كان ينزل كان يحب يلعب كورة مع أصحابه وأهله في البلد، وكان ابن موت، وخسارتنا فيه كبيرة أوي، بس ميعزش على اللي خلقه، ونسأل الله الصبر».

تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه

وشيّع الآلاف من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ والعديد من نجوم كرة القدم جنازة أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عاماً، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

وتم أداء صلاة الجنازة على جثمان اللاعب أحمد رفعت عقب صلاة الظهر بمسجد المغفرة بقرية إبشان بمركز بيلا، ووارى الثرى بمقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع، وانهيار من أُسرة وزملاء الراحل في الوسط الرياضي.

نجوم كرة القدم يشاركون في تشييع الجثمان

وشارك في تشييع الجنازة عدد من نجوم الكرة المصرية ومن أبرزهم محمود كهربا، ومحمود جنش، ووليد دعبس، وغيرهم، حيث انهاروا من البكاء، وشاركوا في حمل الجثمان إلى مثواه الأخير، كما شارك في تشييع الجنازة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أنّ تتلقى أسرة اللاعب أحمد رفعت العزاء أمام منزل أسرته بقرية إبشان عقب صلاة المغرب اليوم السبت، بحضور العديد من نجوم كرة القدم في مصر.