أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-7-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بالنسبة لجميع الأنواع، حيث سجل سعر طن أسمنت السويس ما قيمته 2120 جنيها بالأسواق اليوم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» في التقرير أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-7-2024 في مصر، وفق آخر تحديث للأسعار بحسب شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم نحو 2291 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 2005 جنيهات، فيما وصل سعر طن أسمنت السويس نحو 2120 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وبلغ سعر طن أسمنت السهم نحو 2035 جنيها، في حين سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2040 جنيها، فيما بلغ سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2045 جنيها.

سعر طن الأسمنت

وفي المقابل، سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1990 جنيها، بينما وصل سعر طن أسمن الفهد إلى نحو 1990 جنيها، وسجل سعر طن أسمن حلوان نحو 2100 جنيه.