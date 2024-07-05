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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-7-2024 في مصر

كتب:

محمد متولي
10:53 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
الأسمنت في الأسواق

الأسمنت في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-7-2024، استقرارا في عدد كبير من الأنواع المختلفة، إذ سجل سعر طن أسمنت السويدي في الأسواق المحلية نحو 2291 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-7-2024، وفقًا لآخر تحديثات شعبة مواد البناء:

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2120 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 2005 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 2035 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1990 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2291 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2040 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2045 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2100 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 2030 جنيهًا.

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