«معلومات الوزراء»: 36.4% زيادة في مبيعات الأسمنت محليا خلال مايو الماضي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن حجم مبيعات الأسمنت في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي.

زيادة في مبيعات الأسمنت في السوق المصرية

أضاف المركز، أن بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية سجلت 36.4% زيادة في مبيعات الأسمنت في السوق المصرية خلال شهر مايو 2024؛ لتسجل 3 ملايين طن مقارنة بالشهر السابق عليه.

استقرار في أسعار الأسمنت

وتشهد أسعار الأسمنت استقرارًا كبيرًا في عدد من الأنواع، إذ سجل سعر طن أسمنت السويدي بالأسواق المحلية 2291 جنيها، بينما سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي 2005 جنيهات.

كما سجل سعر طن أسمنت السويس 2120 جنيهًا، وسجل متوسط سعر طن وادي النيل 1990 جنيهًا، فضلًا عن أن سعر طن الأسمنت «السهم» سجل 2035 جنيهًا في الأسواق المحلية، وسجل سعر الطن أسمنت النصر نحو 2040 جنيها.