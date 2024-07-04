أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-7-2024 في مصر.. استقرار ملحوظ
كتب:
سعيد رمضان
11:25 ص | الخميس 04 يوليو 2024
أسعار الأسمنت اليوم
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4 يوليو 2024، استقرارا لعدد كبير من الأنواع المختلفة، إذ سجل سعر طن أسمنت السويدي في الأسواق المحلية نحو 2300 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-7-2024، وفقًا لآخر تحديثات شعبة مواد البناء:
- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2120 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 2005 جنيهات.
- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 2035 جنيهًا.
- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1990 جنيهًا.
سعر طن الأسمنت اليوم
- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2300 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2,040 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2045 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2100 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1990 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 2030 جنيهًا.