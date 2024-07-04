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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-7-2024 في مصر.. استقرار ملحوظ

كتب:

سعيد رمضان
11:25 ص | الخميس 04 يوليو 2024
أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4 يوليو 2024، استقرارا لعدد كبير من الأنواع المختلفة، إذ سجل سعر طن أسمنت السويدي في الأسواق المحلية نحو 2300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-7-2024، وفقًا لآخر تحديثات شعبة مواد البناء:

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2120 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 2005 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 2035 جنيهًا.

- سجل متوسط  سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1990 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2300 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2,040 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2045 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2100 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 2030 جنيهًا.

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بقلم سعيد رمضان