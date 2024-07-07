«معلومات الوزراء»: توزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم خلال عام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن توزيع وزارة التضامن الاجتماعي 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي.

توزيع لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي

وأضاف المركز، أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت توزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، خلال خلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2024.

تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين

وتابع المركز، أن ذلك كله يأتي في إطار جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.