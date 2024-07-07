رئيس «العاصمة الإدارية» يتابع سير العمل في عدة مشروعات بالمدينة

تفقد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، شملت طريق 1 بمنطقة الحي السكني الثالث R3، والمجاورتين 6 و8، وذلك في أولى جولاته الميدانية عقب توليه مهام منصبه رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

إنهاء أعمال صيانة الطرق

وشدد «عبد الرازق» على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمجاورات، موجها شركات الزراعة والنظافة والإنارة بضرورة التواجد وتكثيف العمل.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، المرور على طرق 90 و9 و11، مشددا على الشركات القائمة بالأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

رفع كفاءة الجزر الجانبية

كما تفقد العمل في طريق 15/16 وطريق 4، وطريق مسجد مصر، وكذا الطريق الخاص بمجلس النواب، وشدد على ضرورة العمل على إنهاء الصيانة اللازمة للطرق والجزر الجانبية والوسطى للزراعات.