وفد مكسيكي يزور «العاصمة الإدارية» لمناقشة تبادل الخبرات في التنمية الحضارية

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الوزير مانويل جويرا كافازوس، الرئيس المنتخب لبلدية جارسيا بولاية نويفا ليون المكسيكية، والسفيرة ليونورا رودا سفيرة المكسيك بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج زيارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتبادل الخبرات بين الطرفين.

التعاون في مجال التنمية الحضرية

ورحب المهندس خالد عباس بالوفد قائلًا: «سعداء باستقبال الرئيس المنتخب لبلدية جارسيا والسفيرة ليونورا رودا سفيرة المكسيك بالقاهرة والوفد المرافق، كما أن للبلدين الصديقين تاريخ من التعاون المشترك والعلاقات المتميزة، ونرحب بالتعاون في مجال التنمية الحضرية ونقل ما اكتسبناه من خبرات الي جمهورية المكسيك الصديقة وكافة دول العالم».

الاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء العاصمة الإدارية

من جانبه، أعرب الوزير مانويل جويرا كافازوس عن سعادته للتعاون بين البلدين قائلًا: «العلاقة بين مصر والمكسيك كانت ولازالت متميزة، فالبلدين لديهما تاريخ من التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ونطمح أن نوسع آفاق التعاون مستقبلًا ونسعى للاستفادة من الخيرات المكتسبة من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة».

وقام الوفد بجولة داخل العاصمة الإدارية، شملت زيارة أبرز المعالم منها مركز التحكم والسيطرة بالمدينة ومنطقة ساري العلم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

جدير بالذكر، أن بلدية جارسيا تقع في الشمال الشرقي من جمهورية المكسيك وتتبع ولاية نويفا ليون وتبلغ مساحتها 70 كيلومترا، وتتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، ومركزًا للشركات الكبرى وبها أكبر عدد من الأثرياء في المكسيك.