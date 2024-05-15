بدء تسليم وحدات الحي السكني الثالث R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

استقبل جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، عددا من موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المخصص لهم وحدات سكنية بالحي السكني الثالث R3، والذين أتموا سداد الدفعات المطلوبة لبدء استلام الوحدات المخصصة لهم.

وأكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تخصيص نحو 4000 وحدة سكنية بالمجاورات الأولى والثانية والثامنة بالحي السكني الثالث R3 للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات متنوعة تبدأ من 126 م2 وتصل إلى 173م2 حسب رغبة العميل.

تخصيص 4000 وحدة بالحي السكني R3 لموظفي الحكومة

وأشار إلى أنّ التسليم يتم تباعا بعد إصدار خطاب بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ثم استكمال الإجراءات اللازمة للاستلام طبقا للخطة الموضوعة لذلك.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص مسؤولي الهيئة والجهاز على تيسير إجراءات الاستلام عن طريق ميكنة جميع الخطوات، وتشمل مراحل التسليم «مراجعة خطابات البنك وإيصال سداد مبلغ الـ25% من قيمة الوحدة المخصصة، وتقديم طلب تركيب عدادات (مياه – كهرباء - غاز)، مرورا بدفع الرسوم المقررة، ثم يتجه العميل لاستلام وحدته بعد معاينتها على نموذج مخصص لذلك».

وأكد رئيس الجهاز أنّ تلك الخطوات لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، حرصا من الحكومة على توفير الدعم اللازم للتيسير على موظفي الدولة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحي السكني الثالث يقع على مساحة 1000 فدان

يذكر أنّ الحي السكني الثالث تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ومقام على مساحة 1000 فدان تقريبا، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.