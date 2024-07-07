«فاو»: استقرار في أسعار السلع العالمية خلال يونيو الماضي

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، باستقرار مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية خلال شهر يونيو الماضي، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 120.6 نقطة، وانخفض المؤشر بنسبة 2.5% عن قيمته لشهر يونيو 2023، كذلك انخفض بنسبة 24.8% عن الذروة التي بلغها في مارس 2022.

انخفاض مؤشر أسعار الحبوب في يونيو

وأوضحت الفاو، في بيان، اليوم الأحد، أن مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب انخفض بنسبة 3.0% في يونيو مقارنة بمايو، إضافة إلى انخفاض عروض أسعار الحبوب الخشنة والقمح والأرز، وذلك بسبب تحسن توقعات الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية، وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.1% مقارنة بشهر مايو، مدعومًا بانتعاش الطلب العالمي على الواردات من زيت النخيل والطلب القوي من قطاع الوقود الحيوي في دول قارة أمريكا الشمالية والجنوبية على زيوت الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن مؤشر «المنظمة» ارتفع لأسعار السكر بنسبة 1.9% مقارنة بشهر مايو بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالأثر المحتمل لأحوال الطقس السيئة والرياح الموسمية على الإنتاج في البرازيل والهند.

وفيما يتعلق بمنتجات الألبان ارتفع مؤشر المنظمة بنسبة 1.2%، إذ ارتفعت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوى لها في 24 شهرًا جراء زيادة الطلب العالمي، والانخفاض الموسمي في شحنات الحليب في أوروبا الغربية، وانخفاض المخزونات في أوقيانوسيا.

لا تغيير في مؤشر أسعار اللحوم

أما اللحوم فقد بقي مؤشر المنظمة دون تغيير في يونيو، وتكاد الزيادات الطفيفة في الأسعار العالمية للحوم الأغنام والأبقار تعوض الانخفاض الناجم عن العرض في الأسعار الدولية للحوم الدواجن.