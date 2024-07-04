أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 4-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة سكنية وغيرها.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها بمختلف أنواعها في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لبوابة مجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 131.31 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي حوالي 256.14 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي حوالي 94.7 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي حوالي 302.63 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي 175.56 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 124.08 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) حوالي 143.4 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر إلى نحو 277.19 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة نحو 149.66 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر اللبن المعبأ لـ1 لتر نحو 41.28 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 29.57 جنيه بالأسواق.