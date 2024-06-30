تقرير يكشف: أوروبا تخزن الحبوب والسلاح تحسبا لوقوع حرب عالمية ثالثة

كشف تقرير نشرته صحيفة روسيا اليوم، عن أن دول أوروبا بدأت في توقيع عقود مع سلاسل شركات صخمة تتيح لها تخزين الحبوب والسلاح، فيما يبدو أن حلف الناتو يستعد لحرب عالمية ثالثة، فماذا يحدث؟

أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة

وبحسب صحيفة أرغومينتي إي فاكتي الروسية، فقد وقعت الحكومة النرويجية اتفاقية مع 4 شركات خاصة للبدء في تخزين احتياطيات الحبوب في المستودعات المنتشرة بجميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة، أن النرويج تخطط لتوقيع عدد من العقود الإضافية خلال السنوات المقبلة، بهدف الحصول على مخزون احتياطي حتى 2029، حيث تستهدف السلطات تخزين نحو 82 ألفا و52 طنا من الحبوب.

ويقول المحللين السياسيين، إن هذه الطريقة اتبعتها النرويج خلال خمسينات القرن الماضي، لكنها أوقفتها عام 2003 حيث لم تعد هناك حاجة، ولم يكن هناك خطر مجاعة.

ولكن عودة اتباع هذه السياسة مرة أخري، هو استعداد مفتوح لحرب عالمية ثالثة، وفق ما قال عالم السياسة سيرجي رازغوليايف، والذي أكد أن دول أوروبا تتحدث عن صراع وشيك مع روسيا.

موعد الحرب العالمية الثالثة

وبحسب رازغوليايف، فأن العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة، حيث تستعد جميع الدول الأوروبية لذلك، من خلال تخزين الحبوب، وزيادة التسليح والأسلحة لجيوشها، والتدريبات والتحالفات واسعة النطاق، فضلا عن بناء ملاجئ ضد القنابل، والترويج لوجود حرب وشيكة.

وأوضحت الصحيفة الروسية، أن الحرب الوشيكة ستكون ضد روسيا والتي لن يتخلي عنها حلفائها مثل الصين، وكورويا اشمالية، مضيفة أن العالم سيدخل المرحلة الساخنة قريبًا، لكن السؤال هو متى؟

وبحسب خبراء ومحللين سياسيين فأن تلك الحرب وشيكة، وستكون خلال شهور قليلة، أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف الخبراء، أن الدول الأوروبية تتوقع انتهاء الحرب العالمية الثالثة عام 2029.