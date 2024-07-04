رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام يصل إلى 40 ألف طم قمح بميناء دمياط

أكدت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، وغادر 10 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65 ألفا و362 طنا تشمل 12 ألفا و255 طن يوريا و2625 طن مولاس و21 ألفا و873 طن ملح و6271 طن علف بنجر و400 طن أسمنت معبأ و21 ألفا و938 طن بضائع متنوعة.

البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و85 طنا تشمل 2700 طن قمح و15 ألفا و890 طن ذرة و5823 طن حديد و465 طن خشب زان و6351 طن خردة و1271 طن فول صويا و9585 طن سكر.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1690 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2982 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40 ألفا و719 طنًا.

مخازن القطاع الخاص

وبلغ رصيده القمح في مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و118 طنًا، كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6170 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والقليوبية وشبرا وكوم أبوراضي وكفر الشيخ، وقطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6709 حركة.