عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم تناقش بالحوار الوطني حتى الآن، مثل التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة

وأوضح أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه على مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد على إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر، وذلك لرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، داعيا كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية من أجل التوصل إلي رؤى واقعية، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة التي نطمح في الوصول إليها.

استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة

وشدد على أن إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولى من الحوار، والبالغ عددها 139 توصية فضلا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها خطوة مهمة توكد تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ علي حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أم تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.