5 أصدقاء ابتعد عنهم أثناء السفر.. اسمع رسائل «بودكاست الوطن»

يعد السفر من التجارب الممتعة للكثيرين خاصةً وقت الإجازات، لرؤية أماكن جديدة والتمتع بأنشطة مختلفة، للاستمتاع بأوقاتهم رفقة الأسرة أو الأصدقاء، ولأن أهم ما في السفر الرفيق لزيادة الاستمتاع ونجاح التجربة، نستعرض عدة نصائح يجب اتباعها عن اختيار الصديق للاستمتاع بتجربة السفر، وأنواع من الأصدقاء يجب الابتعاد عنهم أثناء السفر.

أنواع من الأصدقاء يجب الابتعاد عنها أثناء السفر

«السفر صحبة»، بهذه الكلمات قدمت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، عدّة نصائح للكثيرين للاستمتاع بالسفر والابتعاد عن فئة من الناس يعكرون صفو الرحلة، كما يلي:

الشخصية متقلبة المزاج

تكون هذه الشخصية أسوأ ما تواجه خلال السفر، بحسب «رشوان»: «ساعات تلاقيهم مبسوطين وفجأة يقلبوا دراما كوين، فلو بتخطط أنك تفصل الناس دي هي اللي هتفصلك وهيخلوك مش مبسوط بالشكل الكافي».

الشخصية الانطوائية أو المنغلقة

الهدف الأساسي من السفر هو الذهاب إلى أماكن جديدة: «بتبقى عاوز تشوف ناس جديدة تجرب حاجات مختلفة، الناس المنغلقة هيمنعوك تتعرف على الناس عشان كده لازم تبعد عنهم عشان متتعبش».

الشخص العنيف

مصاحبة الشخصية العنيفة من أسوأ الأشياء، لأنه سيعكر صفو السفر، بحسب مدير تحرير جريدة الوطن: «أي مكان هتسافره هيكون له عاداته وتقاليده فممكن متلاقيش حاجة عجباك وجود حد عصبي هيخليك تتخانق مع كل الناس».

الشخصية الكسولة

لو من النوع النشيط أبعد عن الشخص الكسول: «هيخليك تتكاسل وتبعد عن كل حاجة نفسك تعملها بالنوم، لأنه هينشر الطاقة السلبية حواليك ويخليك تحس أنك مش عاوز تعمل أي نشاط».

الشخص غير محب للتصوير

ابتعد عن الشخص الذي لا يحب التصوير، إذ أن أكثر شيء نريده أثناء السفر هو التقاط الصور والذكريات: «بنحب نتصور توثيق للسفر، فلو الشخص ده مش بيعرف يصور أو مش فارق معاه بيكون صعب في السفر».

نصائح عند اختيار الصديق للسفر

وأسارت مدير تحرير جريدة الوطن، إلى اتباع مجموعة من النصائح عند اختيار صديق للسفر: «ممكن يكون المكان اللي هتسافره مش أحلى مكان في الدنيا بس بالصحبة والوقت هتقضي معاهم ده بيخلي المكان أحلى، وممكن المكان اللي هتروحه يبقى حتة من الجنة، لكن متحسش بالجمال لأن الناس معاك مش أحسن ناس عشان كده بيقولوا اختار الصديق قبل الطريق، لازم تختار الصحبة الصح متخلكش تزهق أو تضيق».