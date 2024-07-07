الحكم الشرعي لقضاء الفوائت في السفر.. هل يجوز قصر الصلاة خلال الحضر؟

المسائل المتعلقة بالصلاة من الأمور التي تهم جميع المسلمين، وذلك لكون الصلاة أساس الإيمان، وورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما حثت السنة النبوية بالحرص عليها وأدائها في وقتها إلا في حالة السفر، فهنا يجوز للفرد الجمع والقصر تخفيفاً على المسافر من المشقة.

قصر الصلاة الفائتة في الحضر

إلاّ أنّ هناك سؤال دائماً يتردد حول هل يجوز للمسافر قصر الصلاة الفائتة في الحضر، أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة أنّ «العبد ما دام في السفر فليصل مقضية السفر للصلاة الفائتة كهيئة السفر»، مشددة على أنَّ الصلاة إذا وجبت عليه أثناء الحضر، ولم يقضها إلا في السفر؛ وجب عليه قضاءها على هيئة الصلاة للمقيم.

أحكام قصر الصلاة

وحول قصر الصلاة، بينت الدار أنَّه من المقرر شرعًا أنه يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافة القصر وهي 81 كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من 4 أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من 15 يومًا عند الإمام أبي حنيفة.