نقيب السينمائيين ينعى مدير التصوير عصام فريد: قدم أعمالا خالد

نعى نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، مدير التصوير الدكتور عصام فريد، قائلا: الراحل له إسهاماته المهمة في صناعة السينما والدراما التليفزيونية.

وتابع: منذ حصول عصام فريد على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدا، الدفعة الثانية، أثرى الساحة منذ بداية مشواره وقد صوّر قرابة الـ36 فيلما روائيا كمصور وما يقرب من 62 فيلما روائيا كمدير تصوير و24 مسلسلا تليفزيونيا وحصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات.

أحد أعمدة فن التصوير

وكتب مسعد فودة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رحم الله الفنان ومدير التصوير دكتور عصام فريد، فقدنا أحد أعمدة فن التصوير في مصر والعالم العربي فهو مدرسة شهد ببراعته وموهبته كل من عمل معهم خلال سنوات طويلة قدم فيها روائح ستظل خالدة تتذكره بها الأجيال».

أعمال عصام فريد

عمل عصام فريد مع كبار المخرجين أمثال المخرج الكبير صلاح أبو سيف في أفلام كثيرة منها «القاهرة 30» عام 1966، ومن الأفلام التي عمل بها «أبي فوق الشجرة»، و«ولسنا ملائكة»، و«بئر الحرمان»، و«والخيط الرفيع»، و«النمر والأنثى»، و«كراكون في الشارع»، و«حتى لا يطير الدخان»، و«يارب ولد»، و«أشياء ضد القانون»، و«بريق عينيكي»، و«الحب وحده لا يكفي» و«الرصاصة لاتزال فى جيبي»، وعشرات الأعمال المهمة.