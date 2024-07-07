اتحاد الكتاب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: حفظ الله مصر

هنأ الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

رئيس اتحاد الكتاب يهنئ الرئيس السيسي

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم الكريم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ومجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب وجموع المثقفين والكتاب والشعراء في مصر والوطن العربي نتقدم إلى سيادتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله العلي القدير أن يرعاكم ويوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز تحت قيادتكم الحكيمة، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان».

برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء

كما بعث رئيس اتحاد الكتاب ببرقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.