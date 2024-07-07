«قصور الثقافة» تكشف عن أجندة فعالياتها احتفالا بالعام الهجري الجديد وذكرى «30 يونيو»

تقدّم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بدءا من اليوم حتى السبت المقبل 13 يوليو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

احتفالات العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو

وطوال الأسبوع، تقدّم هيئة قصور الثقافة عدة فعاليات بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، تتنوع بين عروض فنية لفرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني، ولقاءات تثقيفية وورش فنية بمختلف المحافظات.

وتنظم مكتبة شرق بولاق في الوادي الجديد، احتفالية بمناسبة ذكرى الثورة الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحا، ويشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي الخميس المقبل حفلا فنيا بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري في السابعة مساءً، وتقدم فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية حفلا آخر على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى في تمام الثامنة مساءً.

ختام ورش اكتشاف الموهوبين في دمياط

وطبقا لبيان قصور الثقافة، يشهد اليوم ختام مجموعة الورش الفنية في دمياط «مصر جميلة» التي تنظمها الهيئة والمعنية باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والفنية.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة فارسكور في تمام الخامسة مساءً، ويتضمن تقديم عمل مسرحي بعنوان «بلدنا حلوة» نتاج الورش الخاصة بالرسم والأداء الحركي والمسرحي، ويستعرض تاريخ مصر من خلال تجسيد عدة شخصيات أهمها الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، والفنانة عزيزة أمير.

انطلاق ملتقى مواهب مصر بالأقاليم الأربعاء

وتستقبل محافظة دمياط بدءا من الأربعاء المقبل، ملتقى مواهب مصر في الأقاليم ضمن أولى جولاته لاكتشاف الموهوبين في مجالات «الفن التشكيلي، المسرح، الموسيقى، الأداء الحركي، والأدب» من خلال متدربين وأكاديميين من متخصصين، لاختيار أفضل العناصر للمشاركة بالملتقى العام بالقاهرة، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 13 من الشهر ذاته.

الاحتفاء بمسيرة أبو الحسن سلام في «العودة إلى الجذور»

وتتضمن أجندة الفعاليات لقاء للاحتفاء بمسيرة الكاتب والناقد الكبير الدكتور أبو الحسن سلام ببرنامج «العودة إلى الجذور»، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، للحديث عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير، وأبرز أعماله ودوره كأستاذ في جامعة الإسكندرية، وتاريخه الثري في مجال المسرح، والحياة الثقافية، بحضور نخبة من الشعراء والنقاد والمثقفين.

«شمس في مدينة الظل» من جديد على مسرح الأنفوشي

وبعد نجاح جماهيري كبير في يونيو الماضي، يعود عرض «شمس في مدينة الظل» ليضيء مسرح قصر ثقافة الأنفوشي من جديد، يومي 13 و14 يوليو المقبلين، ضمن عروض مسرح الطفل المجانية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، في إطار مبادرة «ثقافتنا في إجازتنا»، والعرض من تأليف عبير سعد، وإخراج رنا بركات، ويقدم في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مسرح الثقافة الجماهيرية

كما تحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية، وعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية لكبار الأدباء والمفكرين، أهمها لقاء حواريا مع الشاعر والناقد المسرحي يسري حسان غدا للحديث عن مسرح الثقافة الجماهيرية، وذلك في قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية في تمام الثامنة مساءً.