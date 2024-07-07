وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

أرسل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ.

تهنئة الرئيس

وقال فاروق إنّه بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن العاملين في القطاع الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجموع الفلاحين في مصر، أن أتقدم في هذه المناسبة بخالص التهاني وأصدق الامنيات، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وسلام وأمان على مصر والمصريين، وأن يعم الخير على منطقتنا العربية والاسلامية.

ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

وأشار وزير الزراعة إلى أنّ هذه المناسبة تجسد أسمى معاني الجهاد لنشر مبادئ الدين الاسلامي في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي تحمل العديد من الدروس العظيمة، وبينها الإرادة والصمود والمثابرة والتضحية لتحقيق الأهداف النبيلة.

وقال فاروق: «أدعو الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على مصر بكل تقدم ورقي ورفعة وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لهذا الوطن.. وكل عام وأنتم بخير».