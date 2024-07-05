«دروس الهجرة النبوية».. قافلة دعوية لأوقاف القليوبية بشبرا الخيمة

أطلقت مديرية الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية، بعنوان «دروس الهجرة النبوية»، تزامنًا مع العام الهجري الجديد 1446.

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان، عن تنظيم قافلة دعوية بمسجد «صيحة الحق» بمسطرد بمدينة شبرا الخيمة، تناولت «مقرأة قرآنية ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله»، قبل الحديث عن دروس في الهجرة النبوية.

حلقة إيمانية للدعاء إلى الله

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في بيان، إلى أن الفعالية شهدت تقديم واعظات الأوقاف درسا حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية باعتبارها من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام، لعدد من النساء الحاضرات.

وفي نهاية الدرس انبرت الواعظتان تهاني عناني وآية خفاجي، للرد على التساؤلات والفتاوى الدينية من الحاضرات.

الهجرة النبوية المشرفة

أيضًا تناولت خطبة الجمعة بمساجد مسطرد، الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار، وتضمنت التأكيد على قيمة العمل وضرورة إتقانه ومراعاة الأمانة كأحد أهم دروس الهجرة.

لقاء الجمعة للأطفال

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عقب انتهاء صلاة الجمعة، جرى تنظيم فعالية أخرى بحضور نحو 500 طفل بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بينهم.