الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية بحضور وزير الأوقاف اليوم

تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي اليوم الأحد وتحديداً عقب صلاة العصر، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومشايخ الطرق والمريدين.

مراسم الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية

وقال أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية في بيان، إنَّ شيخ مشايخ الطرق الصوفية أوضح أنَّه سيتمّ تسيير موكب من سيدي صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولًا إلى مسجد الإمام الحسين، إذ سيتمّ بدء مراسم الاحتفال داخل المسجد بتلاوة القرآن الكريم، وبعض الكلمات من العلماء تتناول الدروس المستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي نحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها الانتقال من حال الى حال.

وأوضح شيخ مشايخ الطرق الصوفية أنَّه في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نتمنى أن ننتقل من حال عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج، ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية، ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء ونحن رصدنا قائد الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أسس ذاك على المحبة.