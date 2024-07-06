مشيخة الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية في مسجد الحسين غدا

تحتفل، غدا، المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة شيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومشايخ الطرق والمريدين.

الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية داخل مسجد الحسين

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل، في بيان منذ قليل، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية أوضح أنه سيتم تسيير موكب من سيدي صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد الإمام الحسين، حيث سيتم بدء مراسم الاحتفال داخل المسجد بتلاوة القرآن الكريم، وبعض الكلمات من العلماء تتناول الدروس المستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي نحن فى أمس الحاجة إلى الاستفادة منها الانتقال من حال الى حال.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أنه فى ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نتمنى أن ننتقل من حال عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج، ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية، ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء ونحن رصدنا قائد الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم والذى أسس ذاك على المحبة .

وأشار «القصبي»، إلى أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وتنسيق كامل مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وكذلك مع وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ونقيب الأشراف، موضحا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.