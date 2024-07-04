البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 75 مليار اليوم الخميس الموافق 4-7-2024، ويعتزم طرح الأحد المقبل الموافق 7-7-2024 بقيمة 65 مليار جنيه، أي أن الإجمالي 140 مليار جنيه، آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام.

وتعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم توزيع قيمة أذون الخزانة 140 مليار جنيه اليوم والأحد المقبل كالتالي:

الخميس 4-7-2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 45 مليار جنيه.

الأحد 7-7-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 26.001%، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.